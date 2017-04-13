Не поплывем! Городские службы заполярной столицы службы рапортовали о готовности к паводку

Анастасия Ярославская.

Городские службы рапортовали сегодня о готовности Мурманска к паводку. На совещании в Управлении дорожного хозяйства руководители округов держали отчет перед главой администрации. В "сухом остатке" бригады сформированы, работа начата - уборка подведомственных территорий организована круглосуточно. Обещано - с наступлением долгожданного тепла город "не поплывет". От снега и льда ускоренными темпами освобождают улицы и дороги. Следят за уровнем и качеством воды в озерах и ручьях. Прочищают водоотводные каналы, чистят лотки ливневой канализации - это ни много, ни мало - 121 км.

Начальник управления Первомайского административного округа г.Мурманска Сергей Самородов: "Уже большую работу сделали, но усложняет условия то, что - погода - т.е. там, где мы прошли, у нас частенько забивает дождеприемные колодцы. Я понял, т.е. мы сделали и надо назад возвращаться, несмотря на то, что уходим назад, мы движемся вперед".

Задачи стандартны. Увы, о погоде нельзя сказать то же самое - и мало того, что количество снега в этому году в полтора раза превысило норму, весна не спешит отвоевывать позиции. Прогноз до конца месяца - снег и заморозки. Как отметил Андрей Сысоев, те работы, что сейчас на повестке, к середине апреля, как правило бывают выполнены. Но не сейчас. Тем не менее местные власти уверены - обязательства выполнят, потерь избегут.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Такая затяжная весна, как правило, в апреле мы начинаем проводить месячник чистоты, когда мурманчане с удовольствием выходят на городские территории и начинают уже генеральную уборку - к 1 мая и к самому главному празднику - 9 мая, годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вот, к сожалению, как это будет выглядеть сегодня, я точно не знаю, но 29 у нас намечен первый городской субботник".