Дача взятки должностному лицу. Подсудным делом обернулась для северянина поездка на работу

Любовь Дубова.

Подсудным делом обернулась для северянина поездка на работу. Как установило следствие, декабрьским утром прошлого года мурманчанин направлялся в один из населенных пунктов Кольского района. На "Кильдинском" посту его остановили инспекторы ДПС для проверки документов. Тогда же возникло подозрение, что водитель нетрезв. "Недоразумение" автовладелец попытался решить с помощью 15 тысяч рублей. О чем дорожные полицейские сообщили в дежурную часть. За покушение на дачу взятки должностному лицу следственный отдел района возбудил головное дело. Материалы уже переданы в суд.

Старший следователь следственного отдела по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области Геннадий Клименков

"В зависимости от того, какая будет ему принята позиция. То есть он все признает, это штраф, кратный штраф - от 30 до 70 кратного размера от суммы предложенной взятки. - А сколько предложил ? - 15 тысяч рублей".