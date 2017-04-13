Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.04.2017 13:45

Дача взятки должностному лицу. Подсудным делом обернулась для северянина поездка на работу

Любовь Дубова.

Подсудным делом обернулась для северянина поездка на работу. Как установило следствие, декабрьским утром прошлого года мурманчанин направлялся в один из населенных пунктов Кольского района. На "Кильдинском" посту его остановили инспекторы ДПС для проверки документов. Тогда же возникло подозрение, что водитель нетрезв. "Недоразумение" автовладелец попытался решить с помощью 15 тысяч рублей. О чем дорожные полицейские сообщили в дежурную часть. За покушение на дачу взятки должностному лицу следственный отдел района возбудил головное дело. Материалы уже переданы в суд.
Старший следователь следственного отдела по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области Геннадий Клименков
"В зависимости от того, какая будет ему принята позиция. То есть он все признает, это штраф, кратный штраф - от 30 до 70 кратного размера от суммы предложенной взятки. - А сколько предложил ? - 15 тысяч рублей".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.76
Евро = 60.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.