За северным сиянием и теплотой мурманских зрителей. В областной филармонии состоится сольный концерт известного пианиста Эндрю Тайсона

Татьяна Нестерова.

За северным сиянием и теплотой мурманских зрителей. Сегодня в рамках гастрольного тура по России в Мурманской областной филармонии состоится сольный концерт блестящего пианиста и тонкого интерпретатора, одного из самых известных американских артистов нового поколения Эндрю Тайсона. Обладатель престижных фортепианных мировых конкурсов сникал славу, по словам критиков, как "подлинный поэт фортепьяно". В нашей стране Эндрю Тайсон не впервые. 3 года назад участвовал в легендарном "Моцарт-марафоне", выступал с Камерным оркестром "Виртуозы Москвы". В программе концерта в Мурманске - Бах, Шопен, песенный цикл Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано, который редко исполняется в России.

Музыкант(фортепьяно), США Эндрю Тайсон: "Я вдохновлен музыкой. Когда в ранней юности услышал впервые концерт Моцарта, я был восхищен. Стараюсь на каждом концерте сохранить и донести до слушателя это необыкновенное волшебное чувство первооткрывателя музыки".