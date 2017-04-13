В мурманском параде Победы впервые будут задействованы танки Т-72Б3

Порядка 50 единиц военной техники будет задействовано в военном параде, посвящённом Дню Победы в городе-герое Мурманске. Впервые в составе механизированной колонны быдут участвовать танки Т-72Б3, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Северного флота.

Возглавят механизированную колону образцы времён Великой Отечественной войны - советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157.

Современная часть парада будет представлена военной техникой ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Запланировано прохождение пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Кроме танков Т-72БЗ из боевой техники пройдут бронетранспортёры БТР-82АМ, установки реактивной системы залпового огня «Град», а также армейские мотовездеходы АМ-1, передвижение на которых успешно освоили арктические мотострелки Северного флота.

Парад традиционно начнётся на площади Пять углов. Парадным строем по проспекту Ленина пройдут 430 военнослужащих Северного флота, представляющих сухопутные и береговые войска, объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, подводные силы, морскую инженерную службу и центр материально-технического обеспечения.

Пресс-служба Северного флота

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