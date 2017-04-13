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13.04.2017 13:05

Развитие механизма энергосервиса в бюджетной сфере и на объектах ЖКХ Мурманской области обсудят на совещании в правительстве региона

14 апреля состоится совместное заседание Координационного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мурманской области и коллегии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области по вопросу «Развитие механизма энергосервиса в бюджетной сфере и на объектах ЖКХ».

В рамках заседания будут обсуждаться ключевые вопросы реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Мурманской области.

Выступления и доклады заседания коснутся развития механизма энергосервиса в бюджетной сфере и на объектах ЖКХ, результатов реализации энергосервисных контрактов в пилотном муниципальном образовании г. Мончегорск. Также речь пойдет о перспективах реализации энергосберегающих мероприятий с использованием механизма энергосервиса в Кольском районе и о реализации энергосберегающих мероприятий на условиях энергосервиса на объектах водоснабжения и водоотведения и на объектах социальной сферы. 

Будут рассмотрены примеры привлечения внешнего финансирования на реализацию энергосберегающих мероприятий. 

На мероприятие приглашены представители законодательной власти Мурманской области, региональных подразделений федеральных органов, исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований и предприятий региона.

Заседание начнется 14 апреля в 11.00 (г.Мурманск, пр.Ленина, 75, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства).

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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