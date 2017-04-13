Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования приглашает северян на Дни открытых дверей

В целях информирования граждан и юридических лиц о государственных услугах Фонда социального страхования Российской Федерации, предоставляемых через многофункциональные центры, региональное отделение фонда приглашает всех желающих на Дни открытых дверей. Они проводятся на базе отделений Многофункционального центра Мурманской области.

14 апреля с 10 до 13 часов День открытых дверей будет проходить в отделении по Первомайскому округу города Мурманска (ул. Щербакова, 26, тел. 52-12-89, 52-12-35).

21 апреля с 10 до 13 часов День открытых дверей будет проходить в отделении по Ленинскому округу города Мурманска (ул. Хлобыстова, 26, 22-60-36, 22-51-08).

27 апреля с 10 до 13 часов День открытых дверей будет проходить в отделении по Октябрьскому округу города Мурманска (пр. Ленина, 45, тел. 44-34-58, 44-74-47).

Специалисты регионального отделения ответят на вопросы о порядке предоставления отчета в фонд, о регистрации лиц, желающих добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, а также на другие вопросы, касающиеся деятельности регионального отделения фонда, в том числе о возможности получения государственных услуг в электронном виде.



/ Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ /