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13.04.2017 14:10

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения

С начала года в Мурманской области по вине нетрезвых водителей произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек.

Так, 31 января около 7 часов 8 минут в районе дома 28 проспекта Металлургов города Мончегорска водитель, управляя автомобилем «Митсубиши Оутлендер», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ 322132», который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №11. На момент происшествия в маршрутном транспортном средстве находились 13 пассажиров. В результате происшествия водитель и 8 пассажиров маршрутного транспортного средства получили травмы. В ходе проверки установлено, что 46-летний водитель иномарки находился в состоянии опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает, что при употреблении спиртных напитков недопустимо управление транспортными средствами, так как спиртное даже в малых дозах притупляет внимание, нарушается координация движения, появляется чувство беспечности и стремление к лихачеству. Такое поведение на дороге неизменно ведет к серьезным дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями.

Сотрудники ГИБДД просят граждан сообщать в полицию обо всех фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения по телефонам 8 (8152) 40-79-79, 42-18-45 (дежурная часть УГИБДД УМВД России по Мурманской области), 02. Вся поступающая информация будет проверена. От неравнодушности граждан может зависеть жизнь и безопасность участников дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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