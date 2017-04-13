Росгвардия Мурманской области увеличивает летный состав

В 2017 году в Авиационном отряде специального назначения Управления Росгвардии по Мурманской области предполагается увеличение штатной численности с образованием вакантных должностей для авиационных специалистов на вертолёт Ми-8АМТ.

В этой связи Управление Росгвардии по Мурманской области производит отбор кандидатов:

1.из числа лётного состава:

заместитель командира отряда – начальник летной службы;

начальник службы безопасности полётов – старший летчик;

начальник штаба - бортовой оператор;

командир вертолёта;

лётчик-штурман вертолёта;

старший бортовой авиационный техник.

2.из числа инженерно-технического состава:

начальник группы обслуживания и регламента – старший инженер по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования;

начальник группы обслуживания и регламента – старший инженер по эксплуатации и ремонту радиоэлектронного оборудования;

начальник группы обслуживания и регламента – старший инженер по эксплуатации и ремонту вертолёта и двигателя;

старший авиационный техник (АО);

старший авиационный техник (РЭО);

старший авиационный техник (ВиД).

По вопросам прохождения службы в АОСН Управления Росгвардии по Мурманской области кандидатам на замещение вакантных должностей обращаться по тел. 8 (815-2) 52-01-50.