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13.04.2017 11:22

Росгвардия Мурманской области увеличивает летный состав

В 2017 году в Авиационном отряде специального назначения Управления Росгвардии по Мурманской области предполагается увеличение штатной численности с образованием вакантных должностей для авиационных специалистов на вертолёт Ми-8АМТ. 

В этой связи Управление Росгвардии по Мурманской области производит отбор кандидатов:
1.из числа лётного состава:
заместитель командира отряда – начальник летной службы;
начальник службы безопасности полётов – старший летчик;
начальник штаба - бортовой оператор;
командир вертолёта;
лётчик-штурман вертолёта;
старший бортовой авиационный техник.

2.из числа инженерно-технического состава:
начальник группы обслуживания и регламента – старший инженер по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования;
начальник группы обслуживания и регламента – старший инженер по эксплуатации и ремонту радиоэлектронного оборудования;
начальник группы обслуживания и регламента – старший инженер по эксплуатации и ремонту вертолёта и двигателя;
старший авиационный техник (АО);
старший авиационный техник (РЭО);
старший авиационный техник (ВиД).
По вопросам прохождения службы в АОСН Управления Росгвардии по Мурманской области кандидатам на замещение вакантных должностей обращаться по тел. 8 (815-2) 52-01-50.
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