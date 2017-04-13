От новейших препаратов до реабилитации. Cосудистые центры Заполярья подвели итоги первых трёх лет своей работы по борьбе с инсультами

Яков Осетров.

Cосудистые центры Заполярья подвели итоги первых трёх лет работы по борьбе с инсультами. Задача была поставлена государством, чтобы снизить крайне негативные последствия острых нарушений мозгового кровообращения. Напомним, после инсульта к работе возвращаются лишь 8%. Каждый пятый теряет передвигаться, и жить самостоятельную. Поэтому в регионах создали особые отделения, с экспресс-томографией и современными методами лечения.

Главный специалист министерства здравоохранения Мурманской области, руководитель терапевтической службы Ольга Колосова: "За 3 года смертность от инсульта уменьшилась на 17%. Уменьшилась летальность в стационарах на 7%. Мы сохранили 133 жизни - это те люди, которые при старых нормативах были обречены и могли погибнуть".

Положительную динамику портит один негативный факт: на треть увеличилось количество "поздних" вызовов. А ведь шансы спасти человека, вернуть к полноценной жизни есть только в первые 4,5 часа после инсульта. Дальше - прогноз ухудшается. Поэтому каждый человек должен знать простой тест: если родственнику, коллеге, другу вдруг стало плохо и он не может поднять руку больше чем на 10 секунд, улыбнуться и сказать простую фразу - надо немедленно бить тревогу.

Заведующий неврологическим отделением для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения городской клинической больницы Скорой медицинской помощи г. Мурманска Дмитрий Березин: "Основные признаки инсульта очень просты: нарушение симметрии лица, нарушение речи и слабость в конечностях. В этом случае не надо ждать, надо немедленно вызывать "Скорую помощь".