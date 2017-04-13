Тема космоса и изучение своего внутреннего мира. В мурманском отделе народного искусства и ремесел открылась выставка "Эзотерика"

Любовь Дубова.

Внутренняя природа человека глазами самодеятельного художника. В мурманском отделе народного искусства и ремесел открылась выставка "Эзотерика". Автор работ бывший северянин, а ныне житель Краснодарского края Михаил Карпов. Он продолжает сотрудничать с художественным музеем. В экспозиции около 50 картин. Все они отражают увлеченность художника темой космоса и изучением своего внутреннего мира. Это своего рода иллюстрации к прочитанным книгам и научным журналам. Которые заинтересовали Михаила Карпова еще в 80-х. Экспозиция приурочена к юбилею автора. На выставке его представляла дочь Марина Гулевых.

Дочь Михаила Карпова Марина Гулевых: "Мне нравится, но скажем так, до конца я не понимаю, для меня это интересно красиво загадочно. Я же не прочитала столько литературы научной и научно-популярной сколько он. Естественно не все образы, символы мне понятны, но интересно".

Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Художники с такими темами, с темами философскими, они по-прежнему очень редко встречаются в мурманской диаспоре художников, если так можно сказать, и мне приятно. Все эти годы художник не перестает работать и мыслит, и изучает мир".