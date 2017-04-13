Отчет о выполнении задач и планы на перспективу. На атомоходе "Ленин" прошло собрание полярников

Алексей Елкин.

Отчет о выполнении задач и планы на перспективу прозвучали на общем собрании Ассоциация полярников Мурманской области. Место для встречи - знаковое. Кают-кампания атомохода-музея "Ленин". Цель общественной организации, объединившей людей хорошо знающих, что значит работать в высоких широтах и профессионалов в области изучения и использования арктических богатств. Сегодня Кольский Север - активный участник разработки федерального закона об Арктической зоне России. С прошлого года применяется механизм создания опорных зон, и в регионе уже действует проектный офис по формированию Кольской зоны.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "И, мы надеемся, что вот эта общественная организация она сможет оказать существенное влияние на дальнейшем утверждении федеральных законов именно с точки зрения важности, приоритетов для нашего региона".

Торжественную часть собрания посвятили поздравлениям. В частности теплые слова прозвучали в адрес людей недавно отметивших юбилеи. Состав Ассоциации пополнили и укрепили новые - хорошо известные северянам лица. На подведении итогов отмечена работа "молодежного звена" общественной организации. В целом работа признана "удовлетворительной". В числе задач - продолжение взаимодействия с органами власти региона.

Президент региональной общественной организации "Ассоциация полярников Мурманской области" Геннадий Казанин: "Мы создали Полярную комиссию при губернаторе Мурманской области, которая активно помогает. То есть мы создали какую-то площадку, на которой открыто можно говорить. Любому полярнику, который соизволит выйти, не считая даже, что он и не полярник".