За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортное происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортное происшествия, в котором два человека получили травмы.

12 апреля примерно в 17 часов 38 минут в Кировске на дворовой территории улицы Ленинградская водитель, управляя автомобилем «Вольво», при движении задним ходом допустил наезд на 84-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход госпитализирована в медицинское учреждение.

12 апреля около 20 часов 40 минут в Мурманске на улице Лобова водитель, управляя автомобилем «Шевроле», допустил наезд на 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 571 нарушение Правил дорожного движения.

22 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 24 водителя.

Выявлено 14 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 274 нарушения ПДД. 18 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 73 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн-сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области