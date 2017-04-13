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13.04.2017 10:50

39 проверок за три месяца. В Заполярье в плановом порядке проверяют соблюдение требований ветеринарного законодательства

39 проверок за три месяца. В регионе в плановом порядке проверяют соблюдение требований ветеринарного законодательства. С начала года инспекторами возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, выдано 13 предписаний, штрафов выписано на 113 тысяч рублей. Во время проверок установлены факты отсутствия необходимых сопроводительных документов на ряд товаров. Так, выявлены случаи ввоза в Мурманскую область крупного и мелкого рогатого скота без ветеринарных свидетельств, что для региона с благополучной эпизоотической ситуацией - определенные риски. Всего за первый квартал задержано более 600 кг подконтрольной мясной и рыбной продукции. По результатам экспертизы, она уничтожена.
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