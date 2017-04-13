Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.04.2017 09:40

В региональном правительстве обсудили реализацию Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

В мероприятии приняли участие представители правительства и прокуратуры Мурманской области, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций региона.

Члены рабочей группы были проинформированы о ходе выполнения в 2016 году Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области. В минувшем году реализованы все 67 мероприятий плана по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах. По итогам оценки результативности выполнения плана ожидаемый результат в полной мере достигнут по 52 мероприятиям; по 7 мероприятиям обеспечено выполнение части целевых показателей; по 4 мероприятиям запланированные результаты не достигнуты; по 3 мероприятиям оценка выполнения будет проведена после поступления официальных данных – в III-IV кварталах текущего года. В целом финансирование мероприятий Плана составило более 1,4 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – около 1 млрд рублей. 

Также члены рабочей группы проинформированы о результатах мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона. По состоянию на 5 апреля 2016 года в службе занятости зарегистрирован 7796 безработных граждан, что на 8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,8% экономически активного населения. По сравнению с прошлым годом на 37% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках. На данный период в центрах занятости населения имеются сведения о наличии 9980 вакансий.

Полная версия отчета о реализации в 2016 году Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах размещена на сайте регионального министерства экономического развития.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.76
Евро = 60.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.