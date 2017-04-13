В региональном правительстве обсудили реализацию Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

В мероприятии приняли участие представители правительства и прокуратуры Мурманской области, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций региона.

Члены рабочей группы были проинформированы о ходе выполнения в 2016 году Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области. В минувшем году реализованы все 67 мероприятий плана по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах. По итогам оценки результативности выполнения плана ожидаемый результат в полной мере достигнут по 52 мероприятиям; по 7 мероприятиям обеспечено выполнение части целевых показателей; по 4 мероприятиям запланированные результаты не достигнуты; по 3 мероприятиям оценка выполнения будет проведена после поступления официальных данных – в III-IV кварталах текущего года. В целом финансирование мероприятий Плана составило более 1,4 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – около 1 млрд рублей.

Также члены рабочей группы проинформированы о результатах мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона. По состоянию на 5 апреля 2016 года в службе занятости зарегистрирован 7796 безработных граждан, что на 8% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,8% экономически активного населения. По сравнению с прошлым годом на 37% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках. На данный период в центрах занятости населения имеются сведения о наличии 9980 вакансий.

Полная версия отчета о реализации в 2016 году Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах размещена на сайте регионального министерства экономического развития.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /