Областной краеведческий музей приглашают юных мурманчан и их родителей на День семейного отдыха «Пасха»

15 апреля в 12.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90,3 этаж) состоится день семейного отдыха «Пасха».

В преддверии светлого праздника Пасхи ребята узнают о храмах Кольского полуострова: о Никольской церкви в селе Ковда, жемчужине деревянного зодчества – церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Варзуга и судьбе красивейшего девятнадцатиглавого Воскресенского собора, построенного в Коле в 1684 году.

В заключение мероприятия дети примут участие в мастер-классе «Пасхальный сувенир».

Мероприятие направлено на укрепление духовных и семейных ценностей, на получение знаний о русских традициях и обрядах, на приобщение детей к истокам русской народной культуры.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области