Барк «Седов» встречает практикантов в порту Светлый

11 апреля 2017 года 46 практикантов из Архангельского морского рыбопромышленного техникума – филиала ФГБОУ ВО "МГТУ" прибыли на борт учебного парусного судна "Седов" в порт Светлый Калининградской области.

А уже сегодня барк будет встречать курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа и Керченского государственного морского технологического университета.

Всего 110 практикантов, из них 7 девушек, пройдут морскую практику под парусами легендарного барка в период учебного рейса № 1-95.

"За месяц до прибытия практиканты приступили к изучению парусного вооружения барка, запоминали морскую терминологию, знакомились с программой предстоящей практики, чтобы увереннее чувствовать себя на борту, эффективнее освоить десятисуточную программу и сдать зачёт для получения допуска к работам на высоте", – рассказал руководитель практики Владимир Леонидович Семаков.

По прибытии, после долгого пути из Архангельска в Калининград с пересадкой в столице, будущих моряков ждал сытный обед в курсантской столовой. Судовая кухня от шеф-повара понравилась всем. Подкрепившись, практиканты прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения и распорядку дня на борту. Кроме того, они получили спецодежду для судовых работ, которые не заставили себя ждать: вместе с палубной командой архангелогородцы дружно подняли на борт две тонны продуктов. Провизии хватит до конца стоянки в порту Светлый, а перед выходом в море уже всему курсантскому составу предстоит загрузить 17 тонн продовольствия в судовые кладовые.

Третьекурсник Павел Кожевников – ответственный и серьёзный староста – считает, что знакомство с легендарным барком прошло успешно: "Мы издалека увидели знаменитые мачты "Седова", возвышающиеся над грузовыми стрелами портовых кранов. Команда барка тепло встретила нас на трапе под проливным дождём с порывами шквального ветра. Ненастная погода не смогла испортить радостное настроение, с которым мы поднимались на борт. "Седов" гораздо больше, чем мы его себе представляли – настоящий парусный гигант в строгом чёрном кителе! Сейчас мы знакомимся с судном и обустраиваемся в кубриках. Каждый из нас с нетерпением ждёт, когда судно выйдет на морские просторы".

Ремонтные работы на борту тем временем подходят к завершению: питьевые танки прошли санитарную обработку, проверяются корпусные и балластно-осушительные системы, идёт настройка и отладка механизмов машинного отделения.

До начала навигации барка остаётся две недели – выход в море назначен на 25 апреля 2017 года.

Пресс-служба МГТУ