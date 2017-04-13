Елена Ястребова.

Ушибленные раны головы. Жительница Мончегорска ударила знакомого табуреткой по голове. В отдел полиции с заявлением обратился молодой человек. Он рассказал, что пришел в гости к знакомой. Посидели, немного выпили. Потом женщине что-то не понравилось и она начала выяснять отношения. В ходе ссоры хозяйка квартиры схватила табуретку и нанесла гостю нескольких ударов табуретом по голове. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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