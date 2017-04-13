Бойцы отдела спецназа «Айсберг» встретились с будущими призывниками

В рамках городских мероприятий с мурманской молодежью, приуроченных к весеннему призыву в ряды вооруженных сил и Дню призывника, отдел специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области посетила группа старшеклассников столицы Заполярья.

Будущим защитникам Отечества показали быт и условия службы сотрудника специального подразделения.

В классе по боевой подготовке во время профориентационной беседы офицеры «Айсберга» рассказали о специфике и особенностях службы в отряде, а также о службе в УИС в целом, задачах и функциях системы, социальных гарантиях сотрудника пенитенциарного ведомства и о возможности получения высшего образования в ведомственных вузах ФСИН России. Каждый участник встречи получил информационный буклет с подробной информацией по данной тематике.

Для гостей была подготовлена выставка современного стрелкового оружия, находящегося на вооружении во ФСИН. Под руководством сотрудников «Айсберга» ребята могли попробовать свои силы в сборке-разборке боевого оружия.

Подобные экскурсии уже стали традиционными для спецподразделения УФСИН. Бойцы спецназа всегда рады общению с молодежью, стараясь по возможности привить каждому из них патриотизм и чувство ответственности за судьбы родных и близких, и всех соотечественников.

В ближайшую пятницу, 14 апреля, «Айсберг» вновь широко распахнёт двери для гостей – участников городской военно-спортивной игры «Зарница», один из этапов которой пройдёт на базе спецподразделения УФСИН.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области