Внутренняя природа человека глазами самодеятельного художника. В Мурманске открылась выставка "Эзотерика"

Любовь Дубова.

"Эзотерика". Выставка в Мурманском областном художественном музее. Около 50 полотен самодеятельного мастера Михаила Карпова. В каждой работе присутствуют эзотерические мотивы. С недавних пор пишет с натуры. Экспозиция - к 70-летию со дня рождения. Михаил Карпов - из Кандалакши. С восьми лет - в Мурманске. Первая персональная выставка в 95 - в Центре художественных ремесел. После в Североморске, Коле. Картину "Во имя любви" в 99 представляли на площадке в Москве. Сейчас художник живет в Краснодарском крае. В Мурманске последняя выставка в 2004. И вот - сейчас - до 14 мая.







