Cосудистые центры Заполярья подвели итоги первых трёх лет своей работы

Яков Осетров.

Борьба с инсультами - задача, поставленная государством. Последствия острых нарушений мозгового кровообращения - крайне негативные. Из выживших лишь 8% могут работать. Каждый пятый теряет способность движения. Поэтому в регионах создают особые отделения, с экспресс-томографией, современными методами лечения - от новейших препаратов до реабилитации. И результаты - обнадёживают.

Главный специалист министерства здравоохранения Мурманской области, руководитель терапевтической службы Ольга Колосова: "За 3 года смертность от инсульта уменьшилась на 17%. Уменьшилась летальность в стационарах на 7%. Мы сохранили 133 жизни - это те люди, которые при старых нормативах были обречены и могли погибнуть".







