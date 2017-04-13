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13.04.2017 09:05

Cосудистые центры Заполярья подвели итоги первых трёх лет своей работы

Яков Осетров.

Борьба с инсультами - задача, поставленная государством. Последствия острых нарушений мозгового кровообращения - крайне негативные. Из выживших лишь 8% могут работать. Каждый пятый теряет способность движения. Поэтому в регионах создают особые отделения, с экспресс-томографией, современными методами лечения - от новейших препаратов до реабилитации. И результаты - обнадёживают.
Главный специалист министерства здравоохранения Мурманской области, руководитель терапевтической службы Ольга Колосова: "За 3 года смертность от инсульта уменьшилась на 17%. Уменьшилась летальность в стационарах на 7%. Мы сохранили 133 жизни - это те люди, которые при старых нормативах были обречены и могли погибнуть".
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