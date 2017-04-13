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13.04.2017 08:58

Общее собрание региональной общественной организации "Ассоциация полярников Мурманской области" состоялось в кают-компании атомного ледокола "Ленин"

Алексей Елкин.

Отчет о выполнении задач и планы на перспективу  прозвучали на общем собрании "Ассоциации полярников Мурманской области". Место встречи - знаковое. Кают-кампания атомохода-музея "Ленин". Кольский Север сегодня - активный участник разработки федерального закона об Арктической зоне России. С прошлого года работает механизм создания опорных зон. В регионе уже действует проектный офис.
Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "И, мы надеемся, что вот эта общественная организация она сможет оказать существенное влияние на дальнейшем утверждении федеральных законов именно с точки зрения важности, приоритетов для нашего региона".


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