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13.04.2017 08:50

Кандалакша на создание комфортной городской среды получит 24 миллиона рублей

Анастасия Русинова.

Средства - из региональной казны. По итогам областного конкурса по поддержке муниципалитетов. Кандалакшский район в лидерах по сумме выделенных средств. Больше получит только Мурманск. В ближайшее время специальная комиссия определит, какие именно придомовые территории надо привести в порядок. Собственники домов, не вошедших в отбор в этот раз, смогут рассчитывать на победу в конкурсах следующих лет. Программа - до 2022 года.
Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "В рамках данной программы будет капитально отремонтирована центральная площадь города, а также целый ряд городских дворов. Нам нужно сообща, используя этот механизм сделать Кандалакшу и Кандалакшский район  максимально красивыми, максимально комфортными, максимально удобными для жизни".
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