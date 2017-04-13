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13.04.2017 08:42

В Мурманске прошло заседание Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения

Елена Сивонен.

Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения региона. Начали с доклада руководства профильного ведомства. Замечания общественников - по результатам проверок лечебных учреждений Заполярья в прошлом году - устранили. В частности, по "доступной среде", по созданию дополнительных парковочных мест, по приведению в порядок пеленальных столиков. Еще один вопрос, скорее, даже предложение участников Совета - расширить состав общественного органа. Включить в него уполномоченных от больниц, поликлиник. По одному от каждого из 70 медицинских учреждений Мурманской области.


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