На Северном флоте прошли учения и тренировки по антитеррору

Елена Сивонен.

Антитеррористические учения на Северном флоте. По обороне стратегически важных военных объектов. От нападения условных диверсионных групп. Сначала на аэродроме. В роли террористов - военнослужащие разведки. Их атаку успешно отбили морские пехотинцы. Штаб флота обороняли бойцы роты охраны. По легенде, террористы предприняли попытку захватить контрольно-пропускной пункт. Военные сработали оперативно, слаженно. Подобные учения по противодействию терроризму на Северном флоте проходят регулярно. В том числе, во взаимодействии с ФСБ, МВД и МЧС.







