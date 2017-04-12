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12.04.2017 19:00

Как спасти родную планету. В День космонавтики северяне присоединились к Всероссийскому историческому квесту

Любовь Дубова.

"Первый. Космический". В День космонавтики, для северян - исторический квест. Игра - в Мурманском арктическом государственном университете. В основе реальные события из жизни на орбитальной станции и работы наземного центра. Писать сценарий помогали космонавты - Герои России Сергей Волков и Сергей Рязанский. В квесте участвовали 5 команд. Миссия - спасти Землю от надвигающейся катастрофы. Мурманчане исследовали пробы лунного грунта, проверяли объекты солнечной системы, налаживали связь в условиях открытого космоса.
Участница исторического квеста "Первый. Космический" Екатерина Лупандина: "Ребятам нужно будет выстроить эту систему, решить проблему в открытом космосе, и выстроить новую антенну - с помощью подручных средств - они будут выстраивать антенну, которая поможет им в дальнейшем дойти до цели, дойти до Земли".
Руководитель общественного центра МАГУ "Волонтеры Победы" Ирина Гапонова: "Цель игры познакомить ребят, во-первых, чтобы знали историю страны, не забывали про 12 апреля - День космонавтики. И поднять, грубо говоря, культурный уровень нашей молодежи".
Подобные квесты в День космонавтики прошли по всей стране. В Мурманской области игру также провели в Видяево, Ловозере и Заполярном. Достоверность заданий обеспечила госкорпорация "Роскосмос".
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