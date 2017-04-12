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12.04.2017 18:40

МАГУ плюс МГТУ. Реорганизация университетов. Что дальше?

Елена Белкина.

Сегодня в пресс-центре "Мурманского вестника" состоялся брифинг, главная тема которого - объединение Мурманского арктического государственного и технического университетов. Сегодня, наконец, появился подтверждающий  документ, подписанный председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Мурманский технический университет переходит в ведомство Министерства  образования и науки РФ, меняет учредителя и присоединяется к МАГУ. О сокращении финансов речь не идет, морские специальности МГТУ будут сохранены.
Ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев: "Было четко определено -  какие гарантии в этом смысле может дать Министерство образования  РФ по рыбопромысловому комплексу, министр дала все гарантии сказала, что на ГЦП дадим в полном объеме на 17,18,19 годы. Сколько регион запросит, все остальные гарантии сохраним".
Участники брифинга напомнили журналистам, что объединение вузов в России в последнее время становится нормой. Главная цель - обеспечить классными специалистами регионы. Таким и будет объединенный Арктический университет. Он уже подал заявку более чем на 300 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы.
Заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова: "Только создав региональный опорный вуз мы сможем своевременно реагировать на запросы работодателей, на прогноз развития социально-экономического развития Мурманской области, который у нас есть, тот кадровый прогноз, который у нас создается и, конечно, укрупнить материально-техническую базу".
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