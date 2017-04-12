Проверку один из магазинов областного центра провалил - антисанитария. Вердикт "народных контролёров"

Анастасия Русинова.

Народный потребительский контроль "Единой России" провел сегодня проверку в магазине одной из торговых сетей Мурманска. Контролеры заглянули не только на прилавки, но и под них.

Один из магазинов Мурманска. Середина рабочего дня. На первый взгляд - всё в норме. Товар правильно сортирован, аккуратно выложен на прилавки. Маркировка тоже не вызывает вопросов. А вот то, что обычный покупатель вряд ли заметит.

Председатель совета отделения "Объединение потребителей России" в Мурманской области, член Мурманского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Денис Лашин: "Вот, я еще могу рукой провести, это же все сыпаться может на продукцию".

Такое же нарушение санитарных норм , если заглянуть и под морозильные камеры. А в самих холодильниках нарушены условия хранения заморозки.

Представитель общественного народного контроля (партия "Единая Россия") Тамара Ветренко: "Продукция лежать должна быть при заморозке не более минус 28 градусов. Здесь заморозка идет более 21 градуса - на холодильнике, поэтому все качества, теряются, потому что здесь остается одна вода!"

В отделе молочной продукции - несколько пачек просроченного творога.

В хлебном отделе на некоторых товарах дата изготовления есть, но увидеть ее невозможно даже человеку с хорошим зрением.

Председатель Мурманского регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Мы попросили, чтобы при следующей закупке, при следующем общении с данными производителями, руководство магазина обратило внимание на то, что надо тщательней прописывать, более ярко даты изготовления того или иного товара".

Проверить соблюдение правил торговли и реализации продуктов питания, санитарного содержания площадей - главная цель рейда. В этом магазине нарушения потребительских прав есть, но их немного. Все претензии и пожелания контролеры направят в соответствующие инстанции.

Такие рейды народный контроль проводит примерно 2 раза в месяц. Объекты выбираются исключительно по обращениям и жалобам горожан. После устранения всех нарушений, этот магазин ждет повторная проверка.