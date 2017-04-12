Праздник народной культуры! Как в Умбе готовятся встретить Международный фольклорный фестиваль?

Елена Сивонен.

Фольклорный праздник в Умбе. Международный фестиваль - визитная карточка берега Белого моря. Одна из опорных точек плана по социально-экономическому развитию Терского района.

Умелец умбской земли - Владимир Максимов - возрождает забытое ремесло. Плетёт из соснового корня на летние ярмарки. Если по 8 часов в день - небольшую вазу, под фрукты, например, - неделю. Коробицу - месяц. Самовар - полгода.

Владимир Максимов:"Я как начал эту работу - плетение из корней. Это трагедия была. У меня жена ходила сюда на ткачество, ткала дорожки на этих станках два года, два года она меня уговаривала. Я говорю: "Как я пойду, тут женский коллектив — девчонки. Мало ли что случится". Потом она заревела, я пожалел ее, пришел — понравилось".

Ручной труд и Татьяны Костровой. Лишь заготовка - механической помощницы. Пилить самой, тем более, оленью кость, тяжело. Красавицу-технику купила на средства гранта бизнес-инкубатора. Как и бормашинки, незаменимые для тонкой отделки - брошей, кулонов.

Татьяна Кострова: "Моя тематика — северная. Чем богат наш Север? Это канозерские петроглифы, это изображение нашей флоры и фауны - олешки, лосики".

Зимой - работа в стол. Первая в этом году большая выставка-ярмарка - на "Городе мастеров" фольклорного фестиваля. Он раз в три года, в июне. Участники уже подают заявки. 17 есть. Местные коллективы - хор Варзуги, ансамбль "Поморье". Гости из Эстонии, Норвегии. "Белозерье" из Петербурга, русской песни - из Карелии.

Начальник отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Терского района Ольга Анисимова: "Очень любим, когда среди выступающих - молодые лица. В этом и есть самая главная суть фестиваля - передача народных традиций из поколения в поколение".

Фестиваль - два дня на берегу Белого моря. Музыка не смолкает, и душа поёт. Ценители северного фольклора обычно сетуют, - регламент строгий. Времени на выступление в обрез - несколько минут, чтобы всем успеть представить творчество. В этом году делают больше концертных площадок. Пять вместо двух.

Заместитель председателя, начальник отдела координации деятельности в сфере культуры, искусства и образования комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая: "Также будем проводить "круглый стол" по развитию фольклора и сохранению традиционной народной культуры".

Красочный праздник народной культуры. VIII международный. Визитная карточка Терского берега и Мурманской области. Песни, пляски, хороводы, игры. Обмен знаниями между коллективами и мастерами декоративно-прикладного искусства. И, конечно, настроение. Место встречи - Умба - 10-11 июня.

По этому мосту прошествуют участники. Ожидают порядка 400. Исполнят самые разные песни - грустные, печальные, которые пели поморские женщины в ожидании с моря мужей. И веселые, праздничные, свадебные. Всему здесь будет место. Ждем и обязательно приедем.