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12.04.2017 18:15

13 апреля - в прямом эфире областного радио - глава региона Марина Ковтун ответит на вопросы северян

Алексей Елкин.

В студии Мурманского областного радио - все готово к общению с северянами губернатора Марины Ковтун. Завтра - в прямом эфире - глава региона ответит на вопросы земляков. Телефон студи 685-225. Ведущие - Юлия Устинова и Алексей Елкин. За режиссерским пультом - Наталья Елизарова. Телевизионный репортаж по итогам радиоэфира смотрите завтра в вечерних блоках вещания ГТРК "Мурман" - на каналах "Россия 1" и "Россия 24". Всю предыдущую неделю любой желающий - по телефону - мог задать свой вопрос губернатору. Таким образом уже принято более 100 обращений. Если ответ не прозвучит в программе, то позвонивший обязательно получит его письменно либо по телефону. Прямой эфир начнется в 13:10 и завершится в 14 часов. Пользователи Интернета смогут услышать и увидеть трансляцию в режиме реального времени на сайте ГТРК "Мурман" в разделе "ОНЛАЙН РАДИО".
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