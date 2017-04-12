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12.04.2017 18:10

Инновационный проект из Мурманской области стал финалистом этапа всероссийского стартап-тура от фонда «Сколково»

В Архангельске завершился этап всероссийского стартап-тура институтов развития Open Innovations Startup Tour – выездное мероприятие фонда «Сколково» по поиску перспективных проектов и развитию компетенций технологических стартап-команд.

Главной целью OIST является формирование в регионах культуры технологического предпринимательства и отбор перспективных технологических проектов.

В мероприятии в Архангельск приняли участие более 470 участников – молодые предприниматели и ученые из Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа. На конкурс поступили 124 заявки от представителей проектных команд.

Фонд «Сколково» при поддержке Корпорации развития Архангельской области провел для участников серию мероприятий научно-образовательного трека, состоялся конкурс питч-презентаций инновационных стартапов по трем трекам: ИТ, биомедицинский и индустриальный.

Мурманскую область на мероприятии представляли пять проектов.

Это проект по добыче и реализации морских биоресурсов (Анатолий Ронжин, ООО «Кольская ламинария»), проект по переработке отходов и производству кровельных материалов (Максим Митаки, ООО «ТЕХНОЭКОЛЬ»), инновационный проект «Родео-сим» – виртуальные тренировочные симуляторы реально существующей карьерной техники, погрузчиков, самосвалов (Иван Макаревич), проект по производству ветроэнергетической установки VETROX Arctic GE-50 (Данила Февралев и Алексей Самарин, ООО «ЭкоМурман») и  проект по созданию тепличного комплекса на основе гидропоники (Алексей Левченко).

По итогам конкурса питч-презентаций проект ООО «ЭкоМурман» по производству ветроэнергетической установки стал финалистом и занял III место среди проектов индустриального трека.

В июне 2017 года для финалистов регионального конкурса Open Innovations Startup Tour пройдет конкурс Startup Village, где команды-победители смогут побороться за денежные призы в размере 3, 2 и 1 миллиона рублей.


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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