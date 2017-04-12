Инновационный проект из Мурманской области стал финалистом этапа всероссийского стартап-тура от фонда «Сколково»

В Архангельске завершился этап всероссийского стартап-тура институтов развития Open Innovations Startup Tour – выездное мероприятие фонда «Сколково» по поиску перспективных проектов и развитию компетенций технологических стартап-команд.



Главной целью OIST является формирование в регионах культуры технологического предпринимательства и отбор перспективных технологических проектов.



В мероприятии в Архангельск приняли участие более 470 участников – молодые предприниматели и ученые из Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа. На конкурс поступили 124 заявки от представителей проектных команд.



Фонд «Сколково» при поддержке Корпорации развития Архангельской области провел для участников серию мероприятий научно-образовательного трека, состоялся конкурс питч-презентаций инновационных стартапов по трем трекам: ИТ, биомедицинский и индустриальный.



Мурманскую область на мероприятии представляли пять проектов.



Это проект по добыче и реализации морских биоресурсов (Анатолий Ронжин, ООО «Кольская ламинария»), проект по переработке отходов и производству кровельных материалов (Максим Митаки, ООО «ТЕХНОЭКОЛЬ»), инновационный проект «Родео-сим» – виртуальные тренировочные симуляторы реально существующей карьерной техники, погрузчиков, самосвалов (Иван Макаревич), проект по производству ветроэнергетической установки VETROX Arctic GE-50 (Данила Февралев и Алексей Самарин, ООО «ЭкоМурман») и проект по созданию тепличного комплекса на основе гидропоники (Алексей Левченко).



По итогам конкурса питч-презентаций проект ООО «ЭкоМурман» по производству ветроэнергетической установки стал финалистом и занял III место среди проектов индустриального трека.



В июне 2017 года для финалистов регионального конкурса Open Innovations Startup Tour пройдет конкурс Startup Village, где команды-победители смогут побороться за денежные призы в размере 3, 2 и 1 миллиона рублей.





/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /