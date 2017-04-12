В Мурманске состоялся «Волонтерский космический забег»

В рамках празднования начала космической эры человечества во всех регионах страны проходит всероссийская акция «Волонтерский космический забег». По мнению самих космонавтов, здоровый образ жизни, отличная подготовка и самочувствие – залог космического успеха. Именно поэтому мероприятие призвано популяризировать физическую культуру и спорт, а также привлечь внимание к достижениям российской космонавтики.



В Мурманске «Волонтерский космический забег» состоялся 11 апреля в спорткомплексе «Долина уюта». Акция стала еще одним шагом на пути развития волонтерской деятельности как эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания.



Организаторами акции выступило Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Роспатриотцентра и государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



