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12.04.2017 17:34

В Кировске и Оленегорске введено в строй энергоэффективное насосное оборудование

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора побывал в рабочей поездке, посвященной реализации энергосберегающих мероприятий на условиях энергосервиса в Мурманской области. Правительство Мурманской области, Минэнерго региона и руководство муниципальных образований активно работают с потенциальными инвесторами по привлечению внебюджетных средств на реализацию энергоэффективных мероприятий.

В рамках рабочей поездки был осуществлен ввод в эксплуатацию энергоэффективного насосного оборудования на котельной «Оленегорских тепловых сетей» и насосной станции водозабора «Апатитыводоканала» в Кировске. Насосное оборудование «Оленегорских тепловых сетей» установлено в рамках заключенного в 2015 году энергосервисного договора. Срок действия договора составляет три года, при ежегодной экономии 4 600 МВт*ч общая экономия составит 31,5 млн руб. Предприятием «Апатитыводоканал» в конце 2016 года заключен энергосервисный контракт на замену устаревшего насосного агрегата на станции водозабора «Центральный» в Кировске и модернизацию системы освещения на территории насосной станции II подъема в Апатитах. Срок действия контракта – пять лет, ежегодная экономия составит 1 600 МВт*ч, за пять лет будет сэкономлено 17,6 млн руб.

Также Евгений Никора провел рабочее совещание о результатах и перспективах реализации энергосервисных контрактов на предприятиях.

«Сегодня механизм энергосервиса является приоритетным для реализации энергосберегающих мероприятий. Бюджетные средства следует направлять на иные нужды, в том числе социального характера», – отметил Евгений Никора.



/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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