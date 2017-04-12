Память истории - в их руках. Награждение сотрудников Государственного архива Мурманской области

Яков Осетров.

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с сотрудниками Государственного архива Мурманской области. Кладовой истории на днях исполнилось 95 лет. Уникальный фонд, сотни тысяч документов - в бережных руках специалистов. Они реставрируют, сейчас оцифровывают материалы - памятники истории. За труд, который сложно переоценить, глава региона вручает награды.

Областной архив - уникальная копилка информации, благодаря которой мы можем понять суть настоящего, совершая путешествия в прошлое- своей семьи, края, страны. Всё это возможно благодаря кропотливому труду архивариусов, которых сегодня поздравила и наградила губернатор Заполярья.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Благодаря архивам очень трудно при всём желании некоторых злопыхателей исказить нашу историю. Поскольку документ есть документ, он отражает реальность того времени, и к нему всегда можно прикоснуться".

К древним церковным документам 17 века - смогла прикоснуться и Марина Ковтун. В архиве 909 тысяч единиц хранения, и чтобы вмещались новые - пространство уплотнили с помощью мобильных стеллажей. Большинство документов - в бумажном виде.

Главный хранитель фондов Государственного архива Мурманской области Сергей Руденко: "Мы еще не знаем, как долго может храниться тот же самый оптический диск".

В том, что электронный документ пока не может заменить бумажный, уверены и в лаборатории, где трудятся реставраторы.

"250 лет - и как будто только что написано. Потому что чернила хорошие были, и бумага. - Интересно - а наши сохранятся через 250 лет? У этих бумаг срок хранения 800 лет".

Тем не менее,в 21 веке архив должен идти в ногу со временем, поэтому фонды постепенно оцифровываются. Создана автоматизированная информационная система.

Главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев: "Не только в любой точке Мурманской области, но и в любой точке страны и земного шара можно ознакомиться с документами нашего архива".

Чтобы расширить фонды, сегодня сдан старт акции "Сохраним историю вместе".

Специалист отдела архивов комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Екатерина Боёва: "Это могут быть фотографии родных городов, поселков разных лет, фронтовые письма, воспоминания, автобиографии".

Одним из первых - к акции присоединился бывший председатель мурманского горисполкома, почётный гражданин города Владимир Горячкин

Владимир Горячкин: "Люди сохраняются в памяти не больше 10 - 15 лет".

Но благодаря архивам - память о людях и событиях может жить очень долго.