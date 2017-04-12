Внеочередное совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области провела губернатор Марина Ковтун

Елена Белкина.



Сегодня губернатор Марина Ковтун провела внеочередное совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области. Встреча - по решению председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова. Главный вопрос - комплекс мер по предотвращению террористических проявлений на территории региона. Участие приняли главы муниципальных образований, руководители организаций и ведомств. Впереди большие праздники, необходимо обеспечить безопасность населения в местах массового скопления людей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Созданная в России общегосударственная система противодействия терроризму интегрирует усилия органов власти как по вертикали -от федерального до муниципального уровня - так и по горизонтали, задействуя возможности министерств и ведомств силового и гражданского блоков".









