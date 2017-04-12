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12.04.2017 18:30

Открытый урок здоровья в рамках "Европейской недели иммунизации". Ученики 44-й Мурманской школы встретились со стоматологом и получили практические советы

Кирилл Коган.

"Урок здоровья" сегодня прошел в школе №44 Мурманска. Открытое занятие для шестиклассников. Провела директор муниципальной стоматологии - Татьяна Елпанова. В клинике ребята уже побывали. Своими глазами увидели - как работают медики. Задали интересующие вопросы и получили на них ответы. Сегодня не только теория, но и практика.
Генеральный директор муниципальной стоматологической клиники г. Мурманска Татьяна Елпанова: "Это нужно и для деток полезно, и, порой, для учителей полезно, прививать здоровые навыки, конечно, детям нужно. Я буду рассказывать о гигиене полости рта, как правильно чистить зубки, чем их чистить, какие есть способы".
Открытый урок здоровья - в рамках "Европейской недели иммунизации". Подобное занятие - не единственное. Младших школьников ждет встреча с педиатрами. Старших - с психологами и наркологами.
Директор МБОУ СОШ №44 г. Мурманска Ольга Поддубная: "Такие уроки здоровья мы начинаем с 1 по 9 класса, так как у нас основная общеобразовательная школа. Здоровье это самое главное, что у нас есть, как к нему относиться, как его поддерживать, особенно в условиях Крайнего Севера - это очень необходимо".
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