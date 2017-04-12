"Благоустройство городской среды в условиях Заполярья". Двухдневный семинар в Мурманске

Кирилл Коган.

В рамках совместного проекта "Единой России" и ОНФ. Слушатели - председатели ТСЖ, руководители управляющих компаний, активные жильцы, которые хотят привести в порядок свои придомовые территории. Программа насыщенная. Лектор - ни много, ни мало - кандидат биологических наук. Об особенностях ландшафтного проектирования, посадке и уходе за деревьями и кустарниками, мастер-класс по созданию мини-сада.

Заместитель директора по научной работе Полярно-альпийского ботанического сад-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН Оксана Гонтарь: "Мы показывали - как правильно сделать благоустройство наших дворов, как озеленять правильно школы и детские сады, какой ассортимент древесных, травянистых однолетних и многолетних растений у нас используется в Мурманской области, показывали правила агротехники и после посадочного ухода за растениями".

Семинар в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Проект, направленный на преобразование дворов - в частности, городского пространства - в целом. Средства выделяет государство. Освоить их можно - только при участии жителей. Во-первых, им надо решить, каким хотят видеть свой двор. Во-вторых, оказать содействие в его благоустройстве.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич: "В этом году выделено в Мурманской области свыше 220 миллионов рублей, естественно, деньги будут выделяться муниципалитетами, сверх этой суммы. Ну, а расходы 2018-2022 года будут зависеть от того, сколько людей подадут заявки. Если таких людей будет много, а мы рассчитываем, что каждый двор придет к программе, естественно, денег будет выделяться - сколько необходимо".







