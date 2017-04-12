Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче МГТУ Министерству образования и науки РФ

Алексей Елкин.

Мурманский государственный технический университет переходит в ведение Минобрнауки России. Соответствующее распоряжение подписал Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. До переподчинения университет был ведомственным вузом Росрыболовства. В документе прописана передача бюджетных ассигнований, предусмотренных Росрыболовству, в федеральном бюджете на 2017 год и плановый период до 2019 года на финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. Для Минобрнауки России установлен 2-х месячный срок для внесения соответствующих изменений в учредительные документы учреждения.







