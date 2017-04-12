Школы Мурманской области принимают участие в национальном исследовании качества образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»

Диагностические работы в рамках национального исследования качества образования (НИКО) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» напишут свыше 60 тысяч школьников Российской Федерации.

В Мурманской области участие в исследовании примут 716 учащихся восьми школ.

«Целью НИКО является выявление системных проблем и тенденций в подготовке школьников по ОБЖ. Не предусмотрено использование результатов данного исследования для оценки деятельности учителей, школ», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Исследование пройдёт в два дня: 11 апреля – для 6 классов и 13 апреля – для 8 общеобразовательных классов и 9 классов, обучающихся по программам военно-патриотической направленности.

Учащимся 6 классов в рамках исследования предстоит заполнить расширенную анкету, в которую включены, в том числе, вопросы с выбором вариантов поведения в тех или иных жизненных ситуациях. Восьмиклассники общеобразовательных школ и девятиклассники кадетских школ напишут диагностические работы и пройдут анкетирование. Задания составлены с учетом федерального государственного образовательного стандарта по предмету ОБЖ, рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национального антитеррористического комитета.

Как отметил руководитель Центра национальных и международных исследований качества образования, руководитель проектов Сергей Станченко, интересно будет проанализировать результаты НИКО в 9 классах кадетских школ – ОБЖ там уделяется особое внимание и сравнить их с итогами учеников 8 классов общеобразовательных школ. «Выбрав 6 классы для проведения исследования, мы ставили перед собой дополнительную задачу – привлечь внимание детей и их родителей к теме безопасности. К сожалению, ребята этого возраста часто попадают в различные ЧП», – сказал С.Станченко.

Национальные исследования качества образования – общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора. НИКО по ОБЖ направлено на выявление уровня знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, навыков соблюдения мер безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях, умения предвидеть возникновение опасных ситуаций и т.п.

Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование. Целью исследований является развитие единого образовательного пространства в России и совершенствование единой системы оценки качества образования.

Результаты этого исследования будут известны через полтора месяца.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /