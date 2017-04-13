Житель Кандалакши похитил из зоомагазина корм для животных

Елена Ястребова.

Большая любовь к животным привела жителя Кандалакши к краже из зоомагазина. В отдел полиции с заявлением обратилась владелица магазина. Она рассказала, что из торгового зала пропал корм для животных. Тем самым магазину был нанесен ущерб около 4 тысяч рублей. Просмотрев видеозапись с камер наблюдения, оперативники выяснили, кто может быть причастен к краже. Воришку задержали. Им оказался постоянный покупатель этого магазина, причем он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Против северянина возбудили уголовное дело. Максимальная санкция - наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото





