В Мурманской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на дачу взятки должностному лицу

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Мурманска по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия).

По данным следствия, в декабре 2016 года сотрудниками ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Кольскому району для проверки документов на 1375 км автодороги Р21 «Кола» был остановлен автомобиль, у водителя которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. Желая избежать привлечения к административной ответственности, подозреваемый лично дал инспектору ДПС ГИБДД взятку в размере 15 000 рублей. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть, чем пресек незаконные действия злоумышленника.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Мурманской области