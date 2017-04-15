"Город на скалах и сам как скала!" В Североморске пройдет городская молодежная историко-краеведческая игра, посвященная 72-й годовщине Победы

Елена Ястребова.

История и культура родного края. В Североморске пройдет городская молодежная историко-краеведческая игра "Город на скалах и сам как скала!" Мероприятие посвящено 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню города Североморска! Участники соревнований покажут все свои навыки, умения, и знания о родном городе и о тех, кто воевал в Великую Отечественную. Цель данного мероприятия — привить молодежи интерес к родному краю, ее истории и культуре.

Начало завтра в 12:00 на площади Сафонова.