Жители Североморска покажут знания о родном городе

16 апреля 2017 года в 12.00 на площади Сафонова стартует XI городская молодежная историко-краеведческая игра «Город на скалах и сам как скала!», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню города Североморска!

Городская, молодежная краеведческая игра проводится в Североморске ежегодно с 2006 года. Целью игры является развитие познавательного интереса молодежи к истории и культуре родного края, распространение и популяризация краеведческих знаний. По условиям игры каждая из команд покажет свои навыки в умении ориентироваться в условиях города, знания исторических мест г. Североморска и героев Великой Отечественной Войны, воевавших на севере.

В игре участвует более 18 команд молодежных и детских общественных объединений ЗАТО г. Североморск, учебных заведений, учреждений дополнительного образования, команды военнослужащих воинских частей ОСК Северного флота, организаций и предприятий ЗАТО г. Североморск, в 2-х возрастных категориях:

1 возрастная подгруппа - от 14 до 18 лет;

2 возрастная подгруппа - от 19 до 40 лет и старше;

Подведение итогов и награждение пройдет на площади Сафонова в 16.10.

Организаторы мероприятия: Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск и муниципальный штаб регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области в ЗАТО г. Североморск.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области