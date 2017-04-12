Народный потребительский контроль "Единой России" провел сегодня проверку в магазине одной из торговых сетей Мурманска

Анастасия Русинова.

Главная цель - оценить соблюдение правил торговли и реализации продуктов питания, санитарного содержания площадей. На первый взгляд - всё в норме. Товар аккуратно выложен на прилавки, просроченных молока или мяса нет. А вот то, что обычный покупатель вряд ли заметит - на холодильниках пыль, нарушен температурный режим хранения заморозки.

Представитель общественного народного контроля (партия "Единая Россия") Тамара Ветренко: "Продукция лежать должна быть при заморозке не более минус 28 градусов. Здесь заморозка идет более 20 градусов - на холодильнике, поэтому все качества, теряются, потому что здесь остается одна вода!

Путаница в маркировках, ненадлежащее санитарное состояние некоторых прилавков, плохо пропечатанная дата изготовления продуктов - нарушения, которые руководство торговой точки должно устранить незамедлительно. Со дня на день магазин ждет повторная проверка. Подобные рейды народный контроль проводит примерно 2 раза в месяц. Объекты выбираются исключительно по обращениям и жалобам горожан - главных потребителей.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич: "Продукция должна быть качественной, желательно отечественной и конечно иметь срок годности, который есть. Зачастую мы видим, что не соблюдаются эти правила - товары просроченные, и ненадлежащего качества".