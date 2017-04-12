Открыт прием заявок на участие в молодежном форуме «Ладога»

Открыта регистрация на участие в крупнейшем молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2017». С 24 июня по 1 июля 2017 года на его площадках соберутся тысяча молодых людей, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом.

Зарегистрироваться в качестве участника и в качестве волонтера можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Активисты из Мурманской области смогут принять участие в работе двух площадок: Федеральная площадка «Молодежное самоуправление» и Окружная площадка «Добровольчество».

Также в рамках форума пройдет несколько региональных площадок различной направленности и будет проведён грантовый конкурс в формате конвейера проектов – перспективной площадки, цель которой – выявление лучших практик, реализуемых на территориях региона.

Подать заявку можно до 28 мая.

Подробная информация о форуме и условиях участия в нем размещена на молодежном сайте Мурманской области«Чердак».

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /