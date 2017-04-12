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12.04.2017 13:50

Государственный архив Мурманской области отмечает 95-летие. Глава региона Марина Ковтун поздравила юбиляров, и наградила лучших благодарностями и грамотами

Яков Осетров.

Сегодня глава региона Марина Ковтун посетила государственный архив Мурманской области, который в эти дни отмечает 95-летие. Губернатор поздравила юбиляров и наградила лучших благодарностями и грамотами, а также ознакомилась с работой специалистов, которые реставрируют и бережно хранят как старинные письменные источники, рассказывающие о прошлом Кольского края, так и современные документы, по которым наши потомки будут судить о том, как жили их земляки в XIX и XX столетиях, как жили мы в XXI веке.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "То, что сегодня вы делаете, достойно не просто самой высокой похвалы, но и глубочайшего уважения. Эта работа не видна большому количеству людей, но важность ее действительно невозможно переоценить".
Свой праздник юбиляры решили сделать всенародным, и сегодня до конца рабочего дня государственный областной архив Мурманской области ждет в гости все желающих - на День открытых дверей. Сотрудники проведут мастер-классы по переплетению книг и научат работать с документами, с помощью которых можно открыть немало интересных страниц истории своей семьи, своего края, своей страны".
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