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12.04.2017 13:40

Мурманский 32-й детский сад "Олененок" празднует свое 50-летие

Кирилл Коган.

Его открыли в День космонавтики, в 1967 году. В саду 15 групп, их посещают более 250 малышей, занятия проводят 109 педагогов. Для ребят разработано специальное меню, которое включает кислородные коктейли. Дети посещают занятия физической культуры, ходят на лыжах.
Заведующая МАДОУ №32 г. Мурманска Нина Тельминова: "Из стен нашего детского сада - мы тут считали - вышло 10200 ребят. Самое главное, чтобы дети были здоровы, чтобы мой коллектив был такой же работоспособный и активный, творческий, тогда у нас все будет хорошо".
Лучшим подарком детскому саду стало завершение реконструкции. Из городского бюджета выделили деньги на замену крыши здания, окон. Капитальный ремонт и в пищеблоке. Одно из пустующих помещений переоборудовали под новую группу с большой игровой комнатой.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Вложены значительные деньги, отремонтирован водопровод, но это только техническая сторона. Мне же хотелось сказать о том, что этот садик уникальный - 70% педагогов этого учреждения имеют первую и высшую квалификационную категорию. Это высокий очень показатель и подчеркивает высокую квалификацию педагогов, 43% работников награждены отраслевыми наградами".
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