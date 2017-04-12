Состоялись соревнования по национальным видам спорта по программе 57 Праздника Севера учащихся

9 апреля в п. Ревда в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы состоялись областные соревнования по национальным видам спорта по программе 57 Праздника Севера учащихся.

В соревнованиях приняли участие 58 учащихся из гг. Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Ловозерского, Кольского и Терского районов.

Юноши двух возрастных групп 1999-2000 и 2001-2002 годов рождения участвовали в трех видах программы: тройном национальном прыжке, метании аркана на хорей, прыжках через нарты.

Из 18 медалей, разыгранных в ходе соревнований, 9 завоевали спортсмены Ловозерского района, 4 – Терского района, 3 – г. Мурманска, 2 – г. Оленегорска.

Победителями в тройном национальном прыжке стали: Олег Нефедов из Ловозерского района и Александр Белодед из Терского района. В метании аркана на хорей лучшими признаны спортсмены Ловозерского района Андрей Синицын и Илья Смирнов. В прыжках через нарты 1 место заняли Илья Смирнов из Ловозерского района и Денис Кокорин из Терского района.

По итогам соревнований абсолютными Чемпионами 57 Праздника Севера учащихся стали спортсмены Дмитрий Медведев и Олег Нефедов из Ловозерского района.

В командном первенстве кубок победителя завоевала команда Ловозерского района, второе место заняла команда Терского района, третье – команда города Кировска.

Победители и призеры награждены медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. Абсолютные чемпионы соревнований награждены лентами чемпионов.

Министерство образования и науки Мурманской области