Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.04.2017 13:15

Григорий Стратий принял участие в совещании в Росавтодоре

В Москве заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий принял участие в совещании под председательством руководителя Росавтодора Романа Старовойта. 

По итогам совещания Роман Старовойт сообщил, что Росавтодор готов принять автоподъезд к Североморску на свой баланс после завершения предусмотренных законодательством земельно-имущественных процедур. Перед этим региону нужно также получить необходимые согласования от Минобороны России, так как данная дорога является подъездом к ряду военных объектов. 

Также в ходе совещания рассмотрен вопрос государственного софинансирования реконструкции 19-километрового участка региональной трассы Мишуково – Снежногорск и подъездной дороги к селу Белокаменка. Обновленный транспортный коридор обеспечит необходимую автодорожную связь со строящимся в регионе Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений, где будет создана специализированная верфь для заводов по производству сжиженного природного газа, буровых и добывающих платформ арктических шельфовых проектов.
 
Для рассмотрения вопроса о предоставлении средств федеральной поддержки на реконструкцию дорог власти региона планируют подать заявку на получение межбюджетных трансфертов в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.96
Евро = 60.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.