Григорий Стратий принял участие в совещании в Росавтодоре

В Москве заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий принял участие в совещании под председательством руководителя Росавтодора Романа Старовойта.

По итогам совещания Роман Старовойт сообщил, что Росавтодор готов принять автоподъезд к Североморску на свой баланс после завершения предусмотренных законодательством земельно-имущественных процедур. Перед этим региону нужно также получить необходимые согласования от Минобороны России, так как данная дорога является подъездом к ряду военных объектов.

Также в ходе совещания рассмотрен вопрос государственного софинансирования реконструкции 19-километрового участка региональной трассы Мишуково – Снежногорск и подъездной дороги к селу Белокаменка. Обновленный транспортный коридор обеспечит необходимую автодорожную связь со строящимся в регионе Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений, где будет создана специализированная верфь для заводов по производству сжиженного природного газа, буровых и добывающих платформ арктических шельфовых проектов.



Для рассмотрения вопроса о предоставлении средств федеральной поддержки на реконструкцию дорог власти региона планируют подать заявку на получение межбюджетных трансфертов в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».



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