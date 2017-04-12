На дорогах Мурманской области полицейскими зарегистрировано 486 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

Так, 11 апреля около 22 часов 30 минут в Мурманске, на перекрестке проспект Кольский – улица Шевченко водитель, управляя автомобилем «Тойота», при повороте допустил наезд на 24-летнего молодого человека. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 486 нарушений Правил дорожного движения.

23 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителя.

Выявлено 10 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 218 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 60 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области