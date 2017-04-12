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12.04.2017 16:45

В Мурманске пройдет ролевая игра для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2017»

21 апреля 2017 года на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Орликова, д. 9) состоится ролевая игра для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2017».

Впервые такая игра прошла в Мурманске в октябре 2016 года на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Инициаторами ее проведения выступили Центр противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области и отдел информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области совместно с отделом по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Консультационную помощь при подготовке игры оказали представители УФСБ России по Мурманской области.

Основной целью игры стало погружение молодых людей в реальные ситуации, связанные с противодействием экстремистским проявлениям и террористическим угрозам. По условиям игры, командам из разных учебных заведений Мурманска и общественных объединений предстояло пройти три этапа. За каждый пройденный этап команда, в составе которой было пять человек, получала баллы, за ошибки баллы снимались. Всего в мероприятии участвовали 25 студентов из Мурманского государственного технического университета, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского строительного колледжа, Мурманского индустриального колледжа, а также представители регионального отделения ВОД «Волонтеры победы».

В 2017 году организаторами игры принято решение об увеличении количества этапов – их будет пять. Пять команд по пять человек каждая будут проходить смоделированные ситуации, связанные с обнаружением подозрительного предмета или подозрительного человека. Три ситуации будут связаны с экстремистскими проявлениями. Оцениваться будут правильные действия молодых людей, в том числе порядок оповещения правоохранительных органов.

В завершение игры будут проведены показательные выступления спецподразделений по освобождению «заложников», захваченных «террористами», и прекращение несанкционированных действий при массовых беспорядках. Показательные выступления будут проведены отделом специального назначения УФСИН России по Мурманской области «Айсберг» при участии сотрудников полиции.

Для того, чтобы принять участие в игре «Антитеррор-2017», команды могут направить заявки для участия на электронную почту mvd51@mvd.gov.ru.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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